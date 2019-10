Neuer Generalsekretär für Benevoles Valais-Wallis

Frédéric Vuignier ist der neue Generalsekretär des Verbands Benevoles Valais-Wallis. Er tritt das Amt am 1. Oktober an. Vuignier tritt die Nachfolge von Loriane Salamin an.

Der Verband Benevoles Valais-Wallis hat mit Frédéric Vuignier ab dem 1. Oktober einen neuen Generalsekretär. Der 42-jährige Vuignier tritt die Nachfolge von Loriane Salamin an, die während sechs Jahren dem Verband als Generalsekretärin vorstand. Salamin wechselt zum Sozialmedizinischen Zentrum in Siders.

Frédéric Vuignier ist ausgebildeter Ökonom. Er will die Geschicke von Benevoles Valais-Wallis erfolgreich weiterführen, wie es in einer Mitteilung des Verbands heisst.

Benevoles Valais-Wallis ist der kantonale Dachverband für die Förderung einer qualitativen Freiwilligenarbeit. Er vereint Freiwillige, die eine Aktivität suchen mit Organisationen, die Freiwillige suchen. Zum Verband gehören über 10'000 Freiwillige, verteilt auf rund 100 Mitgliedervereine. Jedem Mitgliederverein stehen verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten für seine Freiwilligenhelfer zur Verfügung, damit diese ihre eigenen Kompetenzen steigern und die Dienstleistungen verbessern können. 2020 kann der Verband sein 30-Jahr-Jubiläum feiern.

16. Oktober 2019, 16:00

