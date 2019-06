Berggänger müssen über 2 Stunden in Gondeln ausharren

Bergbahn | Gondelbahan in Crans-Montana steht wegen technischen Problemen stundenlang still

Berggänger, welche am Samstagnachmittag in Crans-Montana die Gondelbahn nach Cry d'Er benutzten, mussten Geduld beweisen. Ab 13 Uhr stand die Anlage still. Personen, welche sich in den Gondeln befanden, sassen über zwei Stunden fest. Grund für den stundenlangen Stillstand der Bahn waren technische Probleme.

Am Samstagnachmittag gegen 13.00 Uhr sei die Gondelbahn zwischen Crans-Montana und der Bergstation Cry d'Er abrupt zum Stillstand gekommen, berichtete das Onlineportal «20min.ch» am Sonntag. Daraufhin habe sich rund eine halbe Stunde nichts mehr bewegt, worauf sich die Gondeln langsam vor und wieder zurück bewegten.

Erst eine Stunde später, gegen 14.00 Uhr, haben die in den Gondeln blockierten Berggänger die Information erhalten, dass die Gondelbahn bald wieder Fahrt aufnehme. Insgesamt sassen die Bergbahnbenutzer rund 2 Stunden und 20 Minuten fest. Bei der Ankunft in der Bergstation wurden Getränke und Snacks verteilt.

Wie «20min.ch» weiter schreibt, hatte es bereits am Samstagmorgen technische Probleme gegeben, weswegen die Bergbahn erst gegen Mittag wieder in Betrieb genommen werden konnte. Kurze Zeit später sei die Anlage dann aber wieder stehengeblieben, bestätigten die Betreiber der Bahn gegenüber «20min.ch». Mechaniker seien aber schnellstmöglich vor Ort gewesen und hätten ihr möglichstes getan, um die Probleme zu beheben.

pan

10. Juni 2019, 16:51

