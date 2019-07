Berggemeinden machen mobil

Ab sofort kann in den Gemeinden Bettmeralp, Guttet-Feschel, Simplon Dorf und Wiler ein Elektroauto gemietet werden. Mit dem Projekt «eNOB» will das Netzwerk Oberwalliser Berggemeinden (NOB) eine ökologische Alternative für die Mobilität im Berggebiet bieten.

Da die Möglichkeiten der Mobilität in den Berggemeinden eingeschränkt seien und «natürliche Ressourcen knapper werden», hat das Netzwerk Oberwalliser Berggemeinden das Projekt «eNOB» lanciert. «Wer in einer Berggemeinde wohnt, kann kaum auf ein Auto verzichten», wird Christine Clausen, NOB-Vorsitzender in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. «Nicht selten zählt ein Haushalt sogar zwei Autos, damit jeder mobil und flexibel sein kann.» Mit «eNOB» wollen die Verantwortlichen der Bevölkerung eine Alternative zum Zweitauto bieten und zugleich ökologischen Aspekten Rechnung tragen. Darüber hinaus stelle diese Lösung auch ein attraktives Angebot für Gäste dar, die mit dem ÖV anreisen und vor Ort mehr Mobilität wünschen.

Vier Gemeinden für vier Jahre

Bettmeralp, Guttet-Feschel, Simplon Dorf und Wiler bieten während den nächsten vier Jahren je ein Elektroauto (VW e-Golf) zur Miete an. Durch sichtbares Sponsoring könnten Interessierte den e-Golf für 18 Franken am Tag mieten, ab Januar 2020 gilt ein Tarif von 20 Franken pro Tag. «Die Idee eines eigenen Carsharing-Angebots mit Elektrofahrzeugen ist nicht neu», so Clausen weiter. «Erfahrungsberichte aus anderen Projekten haben uns überzeugt, dass wir mit ‹eNOB› die Mobilität im Berggebiet attraktiver und dem Zeitgeist entsprechend gestalten können». Eine Ausweitung des Angebots auf weitere Mitgliedsgemeinden oder ein Zusammenschluss mit bestehenden Angeboten sollen bei Bedarf geprüft werden.

pd/tma

02. Juli 2019, 10:37

