Bergführer entdeckt toten Alpinisten am Matterhorn

Beim Aufstieg aufs Matterhorn hat ein Bergführer am Samstagmorgen einen leblosen Alpinisten entdeckt. Seine Identifikation ist noch im Gange.

Wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung vom Samstag schreibt, bestieg ein Bergführer am Samstag in der Früh das Matterhorn. Gegen 6 Uhr befand sich dieser auf dem Hörnligrat auf einer Höhe von 4100 Metern, als er einen leblosen Alpinisten entdeckte.

Der Bergführer kontaktierte umgehend die 144. Der Notarzt, der durch die Air Zermatt zum Fundort geflogen wurde, konnte nur noch den Tod des Alpinisten feststellen.

Die Identifikation des Opfers ist im Gange. Eine Untersuchung wurde durch die Staatsanwaltschaft eröffnet.

14. Juli 2018, 20:33

