Südkoreaner stürzt am Matterhorn in den Tod

Bergunfall | Am Hörnligrat abgestürzt

Matterhorn. Am Matterhorn kam am Dienstag ein Alpinist ums Leben. Foto: Symbolbild WB / Alain Amherd

Am Dienstag ist am Matterhorn ein Alpinist tödlich verunglückt. Beim Abstieg stürzte der Mann 200 Meter in die Tiefe.

Wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt, befanden sich zwei südkoreanische Alpinisten am Dienstagnachmittag im Aufstieg über den Hörnligrat in Richtung Solvayhütte.

Gegen Nachmittag hin entschied sich einer der beiden Bergsteiger zur Rückkehr. Beim Abstieg, auf einer Höhe von 3700 Meter über Meer stürzte der Alpinist aus derzeit ungeklärten Gründen rund 200 Meter in die Tiefe.

Die Einsatzkräfte der Bergrettung Zermatt und der Air Zermatt konnten ihn nur noch tot bergen. Sein Begleiter, welcher den Aufstieg alleine fortgesetzt hatte, wurde nach Zermatt geflogen. Die formelle Identifizierung des Verstorbenen ist gegenwärtig im Gang. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd / zen

07. August 2019, 11:10

Artikel teilen