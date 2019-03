Berufspraktikum in China – Platz für kommenden Sommer sichern

Auch in diesem Jahr haben sieben junge Walliser und Walliserinnen die Möglichkeit, ein Praktikum in Shanghai zu absolvieren. Foto: zvg

Sieben Walliser Studierende und Lernende erhalten mithilfe der Unterstützung des kantonalen Departements für Volkswirtschaft und Bildung vielleicht die Möglichkeit, in Shanghai ein Berufspraktikum zu absolvieren.

Nach einer ersten, gemäss Mitteilung des Kantons sehr zufriedenstellenden Teilnahme im vergangenen Jahr, haben im Sommer 2019 erneut sieben Walliser Studierende und Lernende die Chance auf ein Berufspraktikum in China. Das Walliser Departement für Volkswirtschaft und Bildung unterstützt die vom ICL Cup Valais-Wallis lancierte Initiative, da mit den Praktika in Shanghai die Wettbewerbsfähigkeit der Walliser auf dem Arbeitsmarkt verbessert und ferner das Schweizer Bildungssystems gefördert werde.

Konkret können Studierenden und Lernende, welche sich in einer Ausbildung der Sekundarstufe II oder Tertiärstufe befinden, ein Praktikum bei einem lokalen Start-up oder bei einem internationalen Unternehmen in ihrem Fachbereich – unter anderem in den Bereichen Marketing, Informatik, erneuerbare Energien oder Architektur – absolvieren. Ziel dabei ist gemäss Mitteilung nicht nur, Kenntnisse zu vertiefen, sondern auch, dass die Studierenden sich in einem neuen Umfeld mit fremden Denkweisen und Arbeitsmethoden weiterentwickeln können.

Die Teilnehmer würden sich überdies auch Grundkenntnisse in Mandarin aneignen, sei es im Sprachunterricht oder bei kulturellen Aktivitäten, die während des Aufenthalts angeboten werden.

Teilnahmebedingungen

Der Wettbewerb ICL Cup Valais-Wallis steht den Studierenden und Lernenden des Kantons Wallis offen, die über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung sind. Bewerbungen können mittels Online-Formular bis zum 15. April 2019 eingereicht werden. Es werden zudem ein Lebenslauf sowie ein Motivationsschreiben verlangt.

15. März 2019, 11:48

