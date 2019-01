Besucherrekord in Zermatt

Im vergangenen Geschäftsjahr verzeichnete die Destination Zermatt – Matterhorn so viele Logiernächte wie noch nie: insgesamt über 2,2 Millionen (2 216 875). Dies entspricht gemäss den Verantwortlichen einer Steigerung von 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Unter den vierzig häufigsten Herkunftsländern der Gäste habe einzig die Anzahl Gäste aus Grossbritannien leicht abgenommen – um 0.5 Prozent, heisst es in einer Medienmitteilung von Zermatt Tourismus. Alle anderen Märkte seien gewachsen. Gäste aus den USA hätten gar über 20 Prozent mehr Logiernächte als im Vorjahr generiert. So hat sich denn auch die Reihenfolge unter den Top-5-Märkten verändert: Die USA haben Grossbritannien überholt.

Unverändert bleibt die Schweiz der wichtigste Markt mit einem Anteil von rund 40 Prozent der Logiernächte in Zermatt, Täsch und Randa. Gefolgt von Gästen aus Deutschland (8,5 Prozent), den USA (6,4 Prozent), Grossbritannien (5,8 Prozent) und Japan (3,5 Prozent).

Die Destination Zermatt – Matterhorn bietet 7 772 Hotelbetten sowie 5 066 Betten in der Parahotellerie. Die verfügbaren Hotelbetten habe man zu 60 Prozent auslasten können. «Mit 60 Prozent Hotelauslastung liegen wir weit über dem Schweizer Schnitt, doch natürlich haben wir die Ambition, dies weiter zu steigern», sagt Kurdirektor Daniel Luggen. «Die grössten Chancen sehen wir in der Digitalisierung, mit der wir unser Angebot noch besser zum Gast bringen können.» Mit welchen konkreten Massnahmen man gedenkt, auch in Zukunft gute Zahlen zu verzeichnen, werden die Verantwortlichen von Zermatt Tourismus an der Generalversammlung vom Mittwoch, 6. Februar darlegen.

29. Januar 2019, 10:50

