Drei Bewohner der Gemeinde Lens unter den Opfern von Heli-Unfall

Bei einem Helikopterunfall in der Dominikanischen Republik sind drei Bewohner der Walliser Gemeinde Lens ums Leben gekommen. Unter den Opfern befand sich auch Jean-Pierre Emery, ein in der Region bekannter Architekt.

Der Gemeindepräsident von Lens, David Bagnoud, der in Kontakt mit der Familie eines der Opfer stand, bestätigte am Montag den Unfall, zu dem es Ende vergangener Woche gekommen war.

Auch die Partnerin des Architekten Jean-Pierre Emery soll sich unter den Opfern befinden, sowie ein französischer Unternehmer, der seit vielen Jahren in der Gemeinde lebt, und dessen Grosskind.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) verwies auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA darauf, dass die Botschaft in Santo Domingo mit den lokalen Behörden in Kontakt stehe, um die Identifikation der Opfer vorzunehmen.

Emery war in der Region für den Bau einiger bedeutender Projekte bekannt. So war er beispielsweise an der Realisierung von touristischen Bauten in Crans-Montana verantwortlich, die sich teilweise auf dem Boden der Gemeinde Lens befindet.

26. November 2018, 15:47

