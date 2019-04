Bezirksgerichte: Florent Boissard wird neuer Richter

Das Kantonsgericht hat am 21. März Florent Boissard zum "Juge itinérant" ("Wanderrichter") an den erstinstanzlichen Walliser Gerichten ernannt.

Wie die Verantwortlichen des Kantons am Mittwoch mitteilen, hat Boissard an der Universität Lausanne Recht studiert. 2014 erwarb er das Walliser Anwaltspatent und im Jahr 2016 das Notariatsdiplom. Von 2015 bis Ende 2018 arbeitete er als Anwalt in einer Kanzlei in Martinach und war selbständig als Notar tätig. Boissard ist 33 Jahre alt, verheiratet und Vater von einem Kind. Der Stellenantritt ist für den 1. Mai dieses Jahres vorgesehen.

pd/tma

17. April 2019, 11:48

