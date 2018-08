Bildhauer am Werk

Kultur | 2. Skulptur-Symposium in Unterbäch

Impressionen des 2. Skulptur-Symposiums In Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Impressionen des 2. Skulptur-Symposiums In Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Impressionen des 2. Skulptur-Symposiums In Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Impressionen des 2. Skulptur-Symposiums In Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Impressionen des 2. Skulptur-Symposiums In Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Impressionen des 2. Skulptur-Symposiums In Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Impressionen des 2. Skulptur-Symposiums In Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Impressionen des 2. Skulptur-Symposiums In Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Impressionen des 2. Skulptur-Symposiums In Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Acht Künstler aus acht Ländern verwandeln dieser Tage in Unterbäch tote Felsblöcke in lebhafte Skulpturen. Foto: Walliser Bote

Dieser Tage sind bei der Dorfeinfahrt in Unterbäch wieder ein knappes Dutzend renommierte Künstler zu Werke, die toten Felsblöcken neues Leben einhauchen.

Die acht renommierten Künstler aus acht Ländern widmen sich dem Thema «Wasser ist Leben». Und das wird auf die mannigfaltigste Art und Weise umgesetzt, wie ein Augenschein vor Ort zeigt.

Die Arbeit der Künstler ist nicht ohne. Mit Winkelschleifern und anderem Werkzeug, das eher an eine Baustelle als an ein Atelier erinnert, bearbeiten die Bildhauer tonnenschwere Granit- und Palisanderblöcke aus Steinbrüchen in Norditalien und wirbeln dabei viel Staub auf. Projektleiter Fabian Saeren spricht von harter wie gleichermassen gefährlicher Arbeit.

So hart das Material ist, so weich und verletzlich scheinen derweil die Werke der Kunstschaffenden. Poesie findet darin ebenso Platz wie Politik.

Mehr zum Thema im WB vom 1. September 2018

mk

31. August 2018, 15:08

Artikel teilen