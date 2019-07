Blatten-Belalp unter neuer Tourismus- und Marketingleitung

Die Belalp Bahnen AG und Blatten-Belalp Tourismus haben Joachim Manz (32) zum neuen Leiter Tourismus & Marketing der Berg-Destination ernannt. Er tritt per sofort die Nachfolge von Beatrice Page an, die zu Texcon wechselt.

Wie die Verantwortlichen mitteilen verfügt Manz über eine zweisprachige Ausbildung an der HES-SO in Siders, wo er Betriebsökonomie mit Schwerpunktfach Kommunikation und Marketing studiert hat. In den Jahren nach seiner Grundausbildung habe er sich wertvolle Berufskenntnisse in der Event- und Sportbranche sowie im Personal- und Marketingwesen angeeignet. Zeitgleich habe er sich im Bereich Programmierung weitergebildet. «Blatten-Belalp kann mit Joachim Manz gestärkt in die Zukunft blicken und ist mit ihm bereit für die Herausforderungen in der schwer umkämpften Tourismusbranche.»

05. Juli 2019, 14:29

