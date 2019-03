Blaues Stockalperschloss zum Welt-Autismus-Tag

Die internationale Bewusstseinskampagne «Light it up blue» setzt ein leuchtendes Zeichen für Menschen mit Autismus und ihre Angehörigen. Weltweit sollen über 18'600 Gebäude blau beleuchtet werden. Zum sechsten Mal wird am 2. April auch das Stockalperschloss in die Farbe des Autismus getaucht.

Organisiert wird die Aktion von Autismus-Wallis. «Dieses Leuchtzeichen soll mehr Aufmerksamkeit für das Thema und Akzeptanz für die betroffenen Menschen schaffen», heisst es dazu am Dienstag vonseiten der Verantwortlichen.

Am Dienstag, 2. April um 18 Uhr wird im Briger Kino der preisgekrönte Knetanimationsfilm «Mary und Max oder Schrumpfen Schafe wenn es regnet?» gezeigt (Eintritt frei, Kollekte). Darin geht es um eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem kleinen Mädchen und einem alten Mann mit Autismus. Um 20 Uhr wird dann das Stockalperschloss blau aufleuchten. Vor Ort ist auch der Vorstand des Vereins Autismus-Wallis.

26. März 2019, 10:57

