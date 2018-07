Schwierige Löscharbeiten

Brand | Böschungsbrand am Rottenbord in Steg

Am Freitagmittag entfachte sich unter einer Hochspannungsleitung in der Steger Industriezone ein Böschungsbrand. Das Feuer ist unter Kontrolle. Die Löscharbeiten sind aber nach wie vor im Gang. Foto: Schnyder Werbung

Am Freitagmittag ereignete sich in der Steger Industriezone ein Böschungsbrand am Rottenbord. Der Brand ist unter Kontrolle, die Löscharbeiten laufen derzeit aber noch an. Die Stützpunktfeuerwehr Gampel-Steg ist mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Helikopter steht im Einsatz.

«Der Böschungsbrand ist unter Kontrolle», erklärt Guido Bregy, Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Gampel-Steg, auf Anfrage. «Die Löscharbeiten laufen aber noch an.» Und diese gestalten sich gemäss Bregy schwierig.

Denn der Brand befindet sich unmittelbar unter einer Hochspannungsleitung. Da die Gefahr bestehe, dass die Kabel hinunterfallen und Einsatzkräfte verletzen könnten, werde das Feuer derzeit aus der Luft mit Hilfe eines Helikopters gelöscht.

Die Böschung geriet demnach kurz nach Mittag in Brand. Die Ursache ist noch unklar.

msu/zen

20. Juli 2018, 13:59

