Böschungsbrand in Steg gelöscht

Foto: Schnyder Werbung

Am Freitagmittag geriet eine Böschung am Rottenbord in Steg in Brand. Rund 50 Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Gampel-Steg sowie ein Helikopter standen im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Brandursache ist noch unklar.

Kurz nach Freitagmittag ereignete sich in der Steger Industriezone, unmittelbar am Rottenbord, ein Böschungsbrand. Da sich das Feuer unmittelbar unter einer Hochspannungsleitung befand, konnten sich die rund 50 augebotenen Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Gampel-Steg dem Brandherd zunächst nicht direkt nähern. Denn es bestand die Gefahr, dass Stromkabel herunterfallen und die Feuerwehrleute verletzen könnten.

Die ersten Löscharbeiten wurden in der Folge durch einen Helikopter ausgeführt. Kurz nach 15 Uhr war der Brand gelöscht. «Der Helikopter flog rund 40 Rotationen», erklärte Guido Bregy, Kommandant der Stützpunkt Feuerwehr Gampel-Steg, auf Anfrage des «Walliser Boten». Und fügte an: «Wir werden eine Brandwache über Nacht installieren.» Die genaue Brandursache sei derzeit noch unklar.

20. Juli 2018, 15:43

