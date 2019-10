Direktor verlässt Canal9/Kanal9

Vincent Bornet verlässt das Walliser Regionalfernsehen Canal9/Kanal9. Dies teilte das Medienunternehmen am Donnerstagabend in den Nachrichtensendungen mit. Foto:

Bornet amtete seit 2010 als Direktor des zweisprachigen Fernsehsenders, der in den letzten Monaten und Wochen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten in die Schlagzeilen geraten war. Bekannt ist auch, dass das Medienunternehmen ein externes Audit erstellen liess, um die verschiedenen Abteilungen des Betriebes zu durchleuchten und die finanzielle Situation zu verbessern. Bornet verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, so Canal9/Kanal9, und wolle sich beruflich neu orientieren.

17. Oktober 2019, 09:15

