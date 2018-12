Boy George kommt nach Zermatt

Frischer Wind. James Bay in neuem Look und mit neuer Musik. Foto: zvg

Zermatt | Zwei Künstler fehlten noch für die Zeltbühne von Zermatt, nun sind sie bekannt: Boy George und James Bay werden im April um die Gunst des Publikums ringen. Weiter werden Tom Odell, Michael Kiwanuka, Jacob Banks und Milow in Zermatt spielen.

Das Zermatt Unplugged ist zu einem Fixpunkt im Oberwalliser Festival-Kalender geworden.

Vom 9. bis 13. April 2019 wird am Fusse des Matterhorns die akustische Musik im Mittelpunkt stehen. Bereits Ende Oktober wurde die erste Hälfte des Programms der kommenden Ausgabe bekannt gegeben. Die Namen versprachen grosse Musikmomente. Darunter befand sich etwa die Hip-Hop-Grösse aus Hamburg, Samy ­Deluxe, dessen Konzert mittlerweile ausverkauft ist. Aber auch Sophie Hunger, Passenger, Francis Cabrel und Jessie J wollen für musikalische Höhepunkte sorgen.

Eine Generation zwischen zwei Grössen

Nun wird dieses Programm komplettiert. Und ein Name sticht besonders heraus. Boy George kommt mit seiner ursprünglichen Band Culture Club nach Zermatt. Der extravagante Musiker Boy George ist in den 1980er-Jahren zu einem der bekanntesten Pop-Idole avanciert. Ihr aktuelles Album «Life» hat die Kritiker überrascht und grösstenteils überzeugt. Für ihr Konzert in Zermatt werden die Musiker ein spezielles Akustik-Set arrangieren. Die Besucher und langjährigen Fans dürfen gespannt sein. Der Singer-Songwriter James Bay hingegen dürfte die jüngere Generation nach Zermatt ziehen. Der erst 28-jährige englische Musiker katapultierte sich im Jahr 2014 mit dem Song «Let It Go» in die weltweiten Charts. In Grossbritannien blieb er dort insgesamt 78 Wochen. Seither spielte sich James Bay mit Hut und langen Haaren in die Herzen vieler Festivalbesucher. In diesem Jahr hat er nun Neues gewagt: Sein zweites Album «Electric Light» klingt erstaunlich anders. Mehr Elektronik, mehr Pop und weniger Akustik-Gitarre. Wie das wohl in Zermatt klingen wird?

Erstaunlicher Soul-Sänger

Abseits der Zeltbühne ergänzen weitere spannende Bands das Programm des 12. Zermatt Unplugged. Mit Michael Kiwanuka bespielt einer der grössten Soul-Musiker der jüngeren Garde die Bühne des Alex. Die Musik des Briten mit ugandischen Wurzeln wirkt wie eine Zeitreisende – aus den 1970er-Jahren direkt ins 21. Jahrhundert. Im Alex ergänzen Tom Odell, Jacob Banks und Milow das restliche Programm. Auch auf den kleineren Bühnen werden grosse Namen zu hören sein. So bespielt etwa der britische Singer-Songwriter Tom Rosenthal die Sunnegga Session. Dort wird auch Alex Clare auftreten. Eine Konstante darf natürlich auch in

diesem Jahr nicht fehlen. Die Ronnie Scott’s All Stars bringen ihren Extreme Jazz von der Gandegghütte hinunter ins Dorf. Anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums des legendären Jazz-Clubs in London wird der erste Jazz-Club im Mont Cervin Palace eröffnet.

Das Programm

Dienstag, 9. April 2019:

Passenger, Zeltbühne

Sophie Hunger, The Alex

Charlie Cunningham, Vernissage

Mittwoch, 10. April 2019:

Francis Cabrel, Zeltbühne

Tom Odell, The Alex

L’aupaire, Vernissage

Donnerstag, 11. April 2019:

Boy George & Culture Club, Zeltbühne

Johannes Oerding, Jacob Banks,

The Alex

Alex Clare, Sunnegga Sessions

Hugo Barriol, Vernissage

Freitag, 12. April 2019:

James Bay, Zeltbühne

Michael Kiwanuka, Milow, The Alex

Roo Panes, Sunnegga Sessions

Jack and the Weatherman, Vernissage

Samstag, 13. April 2019:

Jessie J, Zeltbühne

Samy Deluxe, The Alex (ausverkauft)

Tom Rosenthal, Sunnegga Sessions

Isaac Gracie, Vernissage

12. Dezember 2018, 07:00

