Brand in den Lonza-Werken verläuft glimpflich

Ein Brand in einer Anlage für Spezialitätenchemie in den Lonza-Werken in Visp vom Wochenende ist glimpflich verlaufen. Nach Angaben der Lonza sind keine gefährlichen Substanzen in die Umwelt gelangt sein.

Leserfotos, die dem «Walliser Boten» am Freitag zugestellt wurden, zeigen eine Anlage der Lonza-Werken in Visp, aus der offenes Feuer herauslodert. Die Fotos, die Schlimmes erahnen lassen, stammen aus der Nacht von Samstag auf Sonntag vom letzten Wochenende.

Auf Anfrage des «Walliser Boten» beschwichtigt Mediensprecher Michael Gsponer: «Die Flamme auf dem Bild ist stark überbelichtet und es sieht extremer aus, als es in der Realität war», sagt Gsponer, der selber vor Ort war.

Der Brand sei am Sonntagmorgen um 3.38 Uhr ausgebrochen. «Die Werksfeuerwehr war innert weniger Minuten vor Ort und hatte den Brand rasch unter Kontrolle.» Es habe sich um ein lokales Ereignis gehandelt, dass keinen Einfluss auf die Nachbarbetriebe gehabt habe. «Nach Rücksprache mit der Polizei, die mit einer Patrouille vor Ort war, ist deshalb auf eine externe Kommunikation verzichtet worden.» Hingegen erhielten alle 3250 Mitarbeitenden im Anschluss eine E-Mail mit Infos zum Ereignis. Diese wurden am Sonntag 5.50 Uhr verschickt.

Das Feuer betraf nicht eine Anlage selber, sondern sei in einem Filter einer Abgasbehandlung einer kontinuierlichen Produktionsanlage ausgebrochen. «Es handelte sich dabei um eine Anlage der Spezialitätenchemie, in welcher Basischemikalien produziert werden.»

Aus der betroffenen Anlage seien keine Substanzen freigesetzt worden, die für Mensch und Umwelt gefährlich seien. «Messungen und Rundgänge des Umweltpiketts kurz nach dem Ereignis konnten innerhalb und ausserhalb des Werkes keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt feststellen», so Gsponer.

Zur Brandbekämpfung war die Lonza-Werksfeuerwehr, der Ereignisstab und das Umweltpikett im Einsatz. Es waren keine externen Einsatzkräfte notwendig.

Laut Gsponer sind bei dem Brand keine Personen zu schaden gekommen. Zur Brandursache sei eine Untersuchung eingeleitet worden.

13. Dezember 2019, 15:25

