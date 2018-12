Wohnhaus in Blitzingen durch Brand zerstört

Am Donnerstagabend ist in einem Wohnhaus in Blitzingen ein Brand ausgebrochen. Foto: zvg

Am Donnerstagabend ist in einem Wohnhaus in Blitzingen ein Brand ausgebrochen. Foto: zvg

Zum Vorfall ist es am Donnerstagabend um 20 Uhr gekommen. Das Wohnhaus in Blitzingen sei durch den Brand zerstört worden, heisst es in einer Meldung der Walliser Kantonspolizei. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Nach ambulanter Kontrolle konnten diese entlassen werden.

Vor Ort waren 56 Feuerwehrleute sowie ein Ambulanzfahrzeug. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch offen. Eine Untersuchung ist eingeleitet worden.

28. Dezember 2018, 07:37

