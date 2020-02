Brand eines Wohnhauses in Grône

Beim Brand eines Wohnhauses am Dienstagmorgen in Grône entstand erheblicher Sachschaden. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am Dienstagmorgen brach in einem Wohnhaus in Grône ein Brand aus. Eine Person erlitt beim Feuer eine leichte Rauchvergiftung.

Gemäss Kantonspolizei brach am Dienstagmorgen in einem Wohnhaus in Grône ein Brand aus. Eine Person erlitt beim Feuer eine leichte Rauchvergiftung. Sie wurde zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Am Wohnhaus entstand erheblicher Sachschaden.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

pd/wh

11. Februar 2020, 11:48

