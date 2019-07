Hangar-Brand in Arbaz

Unbewohnt. Der Hangar in Arbaz. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am Sonntagabend, kurz vor 17:30, brach in einem Hangar in Arbaz ein Brand aus. Es entstand lediglich Sachschaden.

Laut Kantonspolizei meldete eine Drittperson den Brand. Ein Hangar an der Kreuzung der Route de la Tsouma und der Route du Pré du Loup in Arbaz stand in Flammen. Die unverzüglich aufgebotene Feuerwehr Adret begab sich mit 25 Mann vor Ort. Der Brand konnte schon eine Stunde später, gegen 18:30, gelöscht werden.

Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Brandursache ist zurzeit noch ungeklärt. Personen kamen keine zu Schaden. Der Hangar war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs unbewohnt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

pd/dab

21. Juli 2019, 20:00

