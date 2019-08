Brand eines Mehrfamilienhauses in Vex – eine Person verletzt

Am Sonntagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Vex ein Brand ausgebrochen. Eine Person zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Das Feuer ist gemäss Polizeiangeben am Sonntag gegen 21.15 Uhr ausgebrochen. Der Notruf erfolgte an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei, worauf die Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr von Hérémence/Vex/St-Martin aufgeboten wurden. Diese konnten das Feuer in dem Mehrfamilienhaus rasch unter Kontrolle bringen.

Ein 36-jähriger Mann, der durch den Brand leicht verletzt wurde, ist mit der Ambulanz ins Spital Sitten transportiert worden. Eine vom Feuer betroffene Familie musste bei Verwandten übernachten, da diese in der Nacht nicht mehr in deren Wohnung zurückkehren konnte.

Durch den Brand, so meldet die Kantonspolizei weiter, entstand ein erheblicher Sachschaden. Zur Klärung der Brandursache wurde eine Untersuchung eingeleitet.

pd / pan

26. August 2019, 16:20

