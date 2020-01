Brand zerstört Chalet in Saxon

Brand | Am Dienstagabend

Ein Feuer hat am Dienstagabend in Saxon ein Chalet völlig zerstört. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am Dienstagabend zerstörte ein Feuer ein Chalet in Saxon total. Verletzt wurde beim Brand niemand. Das Haus war beim Brandausbruch nicht bewohnt.

Wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, ist am Dienstagabend in Saxon ein Chalet vollständig abgebrannt. Für die Intervention waren die Stützpunktfeuerwehren von Saxon und Martinach mit rund 25 Einsatzkräften aufgeboten. Beim Brand wurde niemand verletzt. Das Haus war nicht bewohnt.

Eine Untersuchung zur Brandursache läuft.

sda/wh

29. Januar 2020, 09:44

