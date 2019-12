Brig-Glis: In Herzensangelegenheit unterwegs

Der Lebensraum Portiuncula in Brig-Glis wurde am Donnerstagabend reich beschenkt. Die Gelder erlauben der Einrichtung die Umsetzung zweier Herzensprojekte.

Am Donnerstag, 5. Dezember, besuchte der Nikolaus den Lebensraum Portiuncula (ehemaliges Kapuzinerkloster) der Stiftung Emera in Brig-Glis. Kein Esel, sondern zwei Alpakas begleiteten den Samichlaus. Mit im Gepäck hatte der Mann zwei grosszügige Spenden in Höhe von 10'000 und 4000 Franken. Die Gelder waren am letzten Ocom-Event sowie bei einer Sammlung der Maturanden 2019 des Kollegiums Brig zusammengekommen. Die Gelder ermöglichen der Stiftung Emera zwei Herzensprojekte zu realisieren sowie den Alpakas ein neues Zuhause zu bieten.

Die beiden Alpakas werden künftig im Lebensraum Portiuncula für die tiergeschützte Therapie eingesetzt. Bei dieser Therapie dient das Tier als Mittel, einen Zugang zu Menschen zu finden, die sonst eher schwer zu erreichen sind. Dank der grosszügigen Spenden der Teilnehmenden am Ocom-Event vom 26. September in Höhe von 10'000 Franken kann dieses wertvolle Projekt realisiert werden. Wie es in einer Mitteilung der Stiftung Emera weiter heisst, können Interessierte die Tiere im Lebensraum Portiuncula auch besuchen. Zu sehen sind dort ausserdem Zwerggeissen, Hühner und Zwerghasen.

Dank der Spende von 4000 Franken der Maturanden 2019 stehen jetzt in den betreuten Wohngemeinschaften, im Werkatelier Tilia sowie im Pausenraum der Zentralen Dienste ein Wasserspender mit Magnesium angereichertem Wasser zur Verfügung.

Der weihnächtliche Anlass am Donnerstagabend wurde mit hausgemachtem Punsch und selbstgemachtem Lebkuchen versüsst.

09. Dezember 2019, 20:55

