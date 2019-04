Brigitte Wolf kandidiert für den Ständerat

Was schon seit Längerem bekannt war, ist jetzt auch offiziell: die Walliser Linke steigt gemeinsam ins National- und Ständeratsrennen. Brigitte Wolf (Grüne Oberwallis) kandidiert dabei gemeinsam mit Mathias Reynard (SP Unterwallis) für den Ständerat.

Die Verfassungsratswahlen hätten bewiesen, was die vereinigte Linke erreichen könne, erklärte SPO-Präsident Gilbert Truffer am Dienstag in der Kantonshauptstadt. Vor einigen Monaten hatten Rote und Grüne gemeinsam für den Verfassungsrat kandidiert und dabei im Oberwallis sechs Sitze gemacht, im Unterwallis deren neun.

Derweil verlieh Brigitte Wolf ihrer Hoffnung Ausdruck, dass das Wallis im Herbst erstmals einen Grünen-Nationalrat stellen werde. Bereits bei den letzten eidgenössischen Wahlen hatte das rot-grüne Lager einen zweiten Nationalratssitz nur äusserst knapp verpasst. Der Aufschwung der Grünen, aber auch der Wegfall von Wahlkampflokomotiven der C-Parteien (Yannick Buttet, Viola Amherd, Roberto Schmidt) lassen die Linke nun auf einen Sitzgewinn hoffen. Zusammen mit der SP Unter- und der SP Oberwallis empfehlen sich Grüne sowie die Unterwalliser Partei Centre Gauche zur Wahl.

pac

02. April 2019, 16:08

