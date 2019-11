Brogli demissioniert

Eduard Brogli amtet noch bis Ende August 2020 als Stadtschreiber im Schloss. Danach ist Schluss.

Stadtpräsident Louis Ursprung bestätigt entsprechende Informationen des «Walliser Boten». Brogli habe seine Demission auf den 31. August 2020 eingereicht, der Stadtrat sei darüber informiert worden, so Ursprung. Die Stelle wird demnächst ausgeschrieben. Interessant: Es ist der Rat in der jetzigen Zusammensetzung also, der den neuen Schreiber für die kommenden Jahre bestimmen wird. Im Herbst 2020 sind nämlich Gemeinderatswahlen.

Ob Stadtpräsident Ursprung, der mit Brogli ein gewichtiges Machtduo bildete, nochmals antritt, ist derzeit noch offen. Patrick Amoos (CSP) werden derweil Ambitionen nachgesagt. Und auch die Schwarzen werden wohl versuchen, das Präsidium zurückzugewinnen. SRF-Journalist Adrian Arnold ist im Gespräch für eine allfällige Kandidatur. Brogli wird somit mit 63 seine Pension antreten. Der Jurist ist seit 2000 verantwortlich für die Briger Stadtverwaltung.

dab

26. November 2019, 17:15

Artikel teilen