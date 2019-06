Buchvernissage unter italienischer Mitwirkung in Gondo

Geschichte | Erinnerungen der Soldatenmutter Else Fischer

Maturanden des Gymnasiums Spezia aus Domodossola bei ihren Textvorträgen in Italienisch, Französisch und Deutsch. Foto: zvg

Grossaufmarsch im Stockalperturm von Gondo zur Präsentation der Neuauflage des Buchs Erinnerungen der Soldatenmutter Else Fischer. Foto: zvg

Der Stockalperturm in Gondo war am Donnerstag Schauplatz für die Neuauflage des Buches über die Erinnerungen von Else Fischer als Soldatenmutter von 1048 Diensttagen im Fort Gondo vor hundert Jahren.

Thomas Handschin hat sich für die Neuauflage des 1936 erschienen und inzwischen vergriffenen Buches stark gemacht und den Neudruck nun auch mit Fotos und Illustrationen aus der damaligen Zeit ergänzt. In den dreissiger Jahren wurde auch eine französische Version herausgegeben.

Studenten und Studentinnen im Maturajahr des Gymnasiums Spezia aus Domodossola haben diese ins Italienische übersetzt und Auszüge davon in Gondo vorgelesen. Damit bekam der Anlass eine internationale Note und das Publikum honorierte den Auftritt der jungen Leute mit verdientem Applaus.

Gemeindepräsident Roland Squaratti gab seiner Freude über die gut nachbarschaftlichen Beziehungen ebenso Ausdruck wie Rektor Pierantonio Ragozza von der italienischen Seite.

08. Juni 2019, 11:21

