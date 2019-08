Kanton budgetiert 2020 einen Ertragsüberschuss von 0,1 Millionen Franken

In den Jahren zwischen 2020 und 2023 will der Staatsrat 2,4 Milliarden investieren, um die Infrastruktur im Kanton zu erneuern und auszubauen. Zudem sollen in den nächsten vier Jahren kantonsweit neue Gebäude für über 430 Millionen Franken erstellt werden.

Mit diesen Investitionen, so heisst es in einer Mitteilung zum Budget 2020, soll die Walliser Wirtschaft angekurbelt werden.

Mehrere grosse Bau- und Unterhaltsvorhaben seien in den nächsten Jahren geplant: so etwa der Bau eines neuen Zentrums für die Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt, neue Gebäude für die Strafanstalt Crêtelongue in Granges, ein neues Gymnasium in Sitten und die Modernisierung des Standorts La Castalie in Monthey. Zudem soll Dank dem neuen Fonds zur Finanzierung der Investitionen und der Geschäftsführung staatlicher Immobilien (Figi) auch der Gebäudepark laufend erneuert werden.

Weiter wird seitens des Kantons mitgeteilt, dass im Budget 2020, welches einen Ertragsüberschuss von 0,1 Millionen Franken und einen Finanzierungsüberschuss von 2,2 Millionen Franken vorsieht, Prioritäten entsprechend dem Regierungsprogramm gesetzt werden. Die Schwerpunkte würden dabei auf den Bereichen Gesundheit und Soziales, Mobilität und nachhaltige Entwicklung, Energie, Tourismus, Bildung und Sicherheit liegen.

30. August 2019, 11:30

