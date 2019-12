Budgetgleichgewicht in Blatten weiterhin im Fokus

Für die Souveränität eines Dorfes ist eine gesunde Finanzlage der Gemeinde eine wichtige Voraussetzung. In diesem Sinn bemüht sich Blatten weiterhin um ein Budgetgleichgewicht.

Die Gemeinde Blatten lud am Freitagabend zur Urversammlung. Dabei befanden die Anwesenden zunächst über die Bürgschaft Lötschental Infrastruktur AG und gaben für diese grünes Licht. Weiter präsentierten die Verantwortlichen den Voranschlag 2020. Die Laufende Rechnung weist einen Aufwand in Höhe von 1,728 Millionen Franken und einen Ertrag in Höhe von 2,025 Millionen Franken aus. Der Cashflow beläuft sich auf 297'008 Franken. Die Gemeinde plant im kommenden Jahr Nettoinvestitionen in Höhe von 564'302 Franken. Es entsteht ein Finanzierungsfehlbetrag von 267'294 Franken. Ein Grossteil der Investitionsgelder werden für die Kantons- und Gemeindestrassen sowie für das Hochwasserschutzprojekt am Inneren Talbach aufgewendet. Die Urversammlung genehmigte den Voranschlag 2020.

Weiter präsentierte der Gemeinderat den Finanzplan 2020 bis 2024. Der Finanzplan prognostiziert bis und mit Planjahr 2021 einen Aufwandüberschuss. Diese Aufwandüberschüsse können durch das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden, womit das Budgetgleichgewicht eingehalten werden kann. Im Jahr 2022 ist die Wasserkonzessionsentschädigung des Kraftwerks Gisentella berücksichtigt, was zu einem hohen Ertragsüberschuss von über 170'000 Franken führen soll. In den darauffolgenden Jahren wird von einem ausgeglichenen Ergebnis mit kleineren Ertragsüberschüssen ausgegangen.

13. Dezember 2019, 22:58

