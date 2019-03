Buttet zurück in der Armee

Nach Verurteilung | Als Ausbildungsoffizier in den Stab des Heeres

Zurück. Yannick Buttet – nicht im Nationalrat, aber in der Armee Foto: Keystone

Die Armee-internen Ermittlungen gegen den früheren CVP-Nationalrat und Offizier im Grad eines Oberstleutnants sind eingestellt worden. Buttet darf wieder dienen.

Dies berichtete am Mittwoch das Westschweizer Radio RTS. Demnach erhält Buttet seine Waffe zurück und wird wieder in den Stab des Heeres eingeteilt. Als Ausbildungsoffizier und unter Auflagen. So wird er einmal im Jahr von seinem Vorgesetzten zu einem Gespräch geladen. Er freue sich, dass die Armee dem Druck standgehalten habe und dass er nun wieder seinem Land dienen könne, sagte der frühere CVP-

Nationalrat gegenüber RTS.

Buttet, Offizier im Grad eines Oberstleutnants, war auch Vizepräsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Dieses Amt hatte er Ende 2017 ebenso abgeben müssen wie die allermeisten Mandate in der Politik, darunter das Vizepräsidium der CVP Schweiz sowie seinen Sitz als Nationalrat. Die damals gegen ihn erhobenen Vorwürfe endeten im vergangenen Jahr mit dem Schuldspruch wegen Nötigung seiner Ex-Geliebten und einer Geldstrafe. Zuvor galt Buttet als sicherer Wert der Unterwalliser CVP für die Nachfolge von Jean-René Fournier im Ständerat. Für ihn steigt nun Marianne Maret ins Rennen.

dab

06. März 2019, 19:01

Artikel teilen