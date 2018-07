Cabane de Tracuit musste evakuiert werden

Am Montag musste die Cabane de Tracuit wegen starker Rauchentwicklung evakuiert werden. Inzwischen ist das Schutzhaus südöstlich der Les Diablons wieder funktionstüchtig.

Wie Stève Léger, Mediensprecher der Kantonspolizei Wallis, gegenüber «lenouvelliste.ch» erklärt, sei es in der Cabane de Tracuit am Montagmorgen zu starker Rauchentwicklung gekommen. Die Schutzhütte oberhalb von Zinal musste in der Folge evakuiert werden.

Ein Helikopter der Air-Glaciers flog Feuerwehrleute und Polizei vor Ort. Es stellte sich schliesslich heraus, dass der Rauch höchstwahrscheinlich aufgrund eines Problems mit der Heizung entstanden sei, so Léger weiter. Personen sind keine verletzt worden. Am Ende des Tages war die Schutzhütte wieder voll funktionstüchtig.

16. Juli 2018, 20:42

