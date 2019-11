Arno Camenisch liest am Donnerstagabend in der ZAP in Brig. Zuvor nimmt er die rro-Hörer mit ins Schulhaus zu Herrn Anselm.

«Herr Anselm» ist seit Wochen auf der Schweizer Bestsellerliste. Bei seinem Besuch im Oberwallis gibt der Autor Arno Camenisch den rro-Hörern bereits eine kleine Kostprobe. «Der Anselm ist eine typische Camenisch-Figur», erklärt Camenisch. «Seine grösste Sorge ist es, dass die Schule im Tal geschlossen wird.» Die Leser hören quasi mit, wie Herr Anselm mit seiner verstorbenen Frau spricht. «Anselm hat ein gutes Herz. Mit dem kann man gut einen Moment verbringen.» Bildstark und präzise schreibt Camenisch in seinem Buch auf seine unverkennbare Art vom Werden und Vergehen in einem Tal im Wandel der Zeit. «Die Figuren wissen um ihr Ende. Dass es nicht derart weit entfernt ist.» Die Geschichten welcher er schreibe, würden ihm am Herzen liegen.

Am Donnerstagabend liest Camenisch in Brig. Er freue sich auf die Lesung. «Ich stehe gerne auf der Bühne.» Und auch die Reise von Biel ins Oberwallis habe er gerne auf sich genommen. «Ich komme gerne ins Wallis. Es ist schön hier. Ich wohne in Biel, doch mein Herz ist im kleinen Bündner Dorf, in welchem ich aufgewachsen bin. An den Nebel in Biel werde ich mich wohl nie gewöhnen.»

28. November 2019, 17:11

