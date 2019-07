Camping-Boom hält an

Steil nach oben. Die Anzahl Logiernächte in Walliser Campingplätzen steigt weiter. Hier das Camping Bella-Tola in Susten. Foto: Symbolbild WB

Das dritte Jahr in Folge verzeichnen Campingplatzbetreiber starke Zuwächse der Logiernächte. Fast 420 000 waren es letztes Jahr im Wallis, eine Zunahme um 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit belegt das Wallis Platz 3 nach dem Tessin und dem Genferseegebiet.

Der Campingboom in der Schweiz hält weiterhin an. Zum dritten Mal in Folge verzeichnen die Campinplatzbetreiber in der Schweiz starke jährliche Zuwächse, schreibt das Reiseportal camping.info, das sich für diese Auswertung auf Zahlen des Bundesamtes für Statistik stützt. Insgesamt übernachteten 2018 Campingurlauber 3'579'715 Mal auf einen der 401 Campingplätze der Schweiz. Das entspricht einem Anstieg von 12,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Mit 907'000 Logiernächten ist die Genferseeregion die beliebteste Camping-Destination der Schweiz. Diese setzt sich aus dem Genferseegebiet (Waadtland) mit rund 490'000 Übernachtungen und dem Wallis mit knapp 417'000 Logiernächten zusammen. Darauf folgen der Espace Mittelland mit 770'000 Übernachtungen und das Tessin, das entgegen dem Trend 6,7 Prozent der Logiernächte verloren hat.

Gemäss einer Umfrage von camping.info spricht für Campingferien die örtliche Flexibilität (26 Prozent) als Hauptgrund. Danach folgen: günstiger Urlaub (20 Prozent), zeitlich flexibler (17 Prozent), mein eigenes Bett (16 Prozent), mein eigener Platz und Rasen direkt vor der Tür (10 Prozent).

Mit rund 67 Prozent und 2,4 Millionen Logiernächten (+ 12 Prozent) sind die Schweizer die stärkste Gästegruppe auf den heimischen Campingplätzen. Danach folgen Campingurlauber aus Deutschland (459 000, + 14 Prozent), Holland (250 000, + 15 Prozent), sowie Gäste aus Frankreich (105 000, + 15 Prozent) und aus dem Vereinigten Königreich (100 000, + 17 Prozent).

03. Juli 2019, 19:00

