Kleinkind nascht vom Cannabis der Mutter

Ein 17 Monate altes Mädchen aus dem Unterwallis musste ins Spital eingeliefert worden, nachdem es Cannabis seiner Mutter geschluckt hatte. Nun sind die Eltern bestraft worden.

Wie das Online-Portal «20 Minuten» am Mittwoch berichtete, hielt sich das Mädchen am 15. September in einem Haus oberhalb von Sitten auf. Dort bewahrte die Mutter ihre Cannabisreserven in einer Schachtel auf. Sie liess einen Teil davon aus Versehen zu Boden fallen.

Beim nachfolgenden Aufenthalt des 17 Monate alten Töchterchens mit ihrem Vater in dem Haus tat das Kleinkind das, was Kleinkinder tun: Es steckte eine kleine Menge der Droge in der Mund. Der Vater bemerkte dies und versuchte, die Droge aus dem Mund des Babys zu bekommen. Es war jedoch zu spät, um zu verhindern, dass es einen Teil schluckte. Folge: leichte Bewusstlosigkeit. In der Folge musste das Kleinkind zwei Tage im Spital verbringen.

Jetzt ist der 24-jährige Vater wegen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer zehntägigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Mutter wurde ebenfalls bestraft.

27. November 2019, 15:13

