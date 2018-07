CC boykottiert den «Nouvelliste»

In einem höchst ungewöhnlichen Schritt boykottiert FC-Sitten-Präsident Christian Constantin aufgrund einer persönlichen Fehde mit Chefredaktor Vincent Fragnière sämtliche Mitarbeiter der Unterwalliser Tageszeitung «Le Nouvelliste». Foto: Keystone

Christian Constantin macht seinem Ruf als polarisierender Präsident des FC Sitten weiterhin alle Ehre. Aufgrund einer persönlichen Fehde mit Vincent Fragnière, Chefredaktor des «Le Nouvelliste», schliesst er sämtliche Journalisten und Fotografen der Unterwalliser Tageszeitung von den Heimspielen des FC Sitten aus.

Zu den Heimspielen des Fussballklubs im Stadion «Tourbillon» erhalten die Mitarbeitenden des «Nouvelliste» ab sofort keine Akkreditierung mehr. Ebenso ist es sämtlichen Klubmitgliedern, also auch Spielern und dem Trainer, untersagt, Kontakt mit Angestellten der Unterwalliser Zeitung zu haben.

Zwar habe er mit diesen keine Probleme – dafür allerdings mit der polemischen Berichterstattung des Chefredaktors. Dieser kommentiert das Geschehen rund um den FC Sitten zweimal monatlich. Den Boykott will Constantin allerdings nicht so benennen: bei der Massnahme handle es sich nicht um einen Boykott. Vielmehr seien die «Nouvelliste»-Journalisten schlicht nicht mehr ins Stadion eingeladen. Am Resultat ändert dies freilich nichts.

In einer Stellungnahme wertet der «Nouvelliste» die Massnahme als höchstgradig unverhältnismässig. Constantin nehme damit alle Walliser Fans, welche die Ereignisse rund um den FC Sitten in der Zeitung verfolgten, «in Geiselhaft».

