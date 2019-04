Chaletbrand in Troistorrents

Am Sonntag, 14. April gegen 2.00 Uhr brach in einem Chalet in Troistorrents ein Brand aus. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Eine Drittperson meldete der Einsatzzentrale der Kantonspolizei einen Brandausbruch in einem Chalet am Chemin des Rameaux in Troistorrents. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei begaben sich 25 Feuerwehrmänner der Stützpunktfeuerwehr Val d’illiez rasch vor Ort. Trotz intensivem Einsatz der Feuerwehr wurden das Gebäude sowie ein Personenwagen, welcher in der Nähe parkte, total zerstört.

Zwei Personen, die sich im Chalet befanden, hätten dieses rechtzeitig verlassen können. Sie wurden von den Rettungskräften ins Universitätsspital nach Lausanne überführt. Bei den Verletzten handle es sich um einen 43-jährigen Walliser, welcher Verbrennungen erlitt und seinen 3-jährigen Sohn, der mit Verdacht auf Rauchvergiftung eingeliefert wurde. Beide befänden sich ausser Lebensgefahr. Um die Brandursache zu klären, leitete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung ein.

pd/tma

14. April 2019, 13:55

