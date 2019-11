Zermatter Chalet brannte

Am Mittwoch gegen 23 Uhr brach in einem Chalet im Weiler Fluri oberhalb Zermatt ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand. Foto: Kantonspolizei Wallis

In der Nacht auf Donnerstag brach in einem Chalet in Zermatt ein Brand aus. Es entstand erheblicher Sachschaden. Personen kamen keine zu Schaden.

Am Mittwoch nach 23 Uhr meldete eine Drittperson der Einsatzzentrale der Kantonspolizei einen Brand in ein Gebäude im Weiler Furi oberhalb von Zermatt. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei ist der daraus entstandene Sachschaden gross. Verletzt wurde niemand. Das Chalet war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs unbewohnt.

Die Brandursache ist noch ungeklärt. Eine Untersuchung ist eingeleitet.

pd/ip

14. November 2019, 07:57

Artikel teilen