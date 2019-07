Car-Chauffeur ohne gültigen Führerausweis nach Zermatt unterwegs

Beamten der Walliser Kantonspolizei haben am Sonntag in St. Maurice einen Bus-Chauffeur ohne Permis aus dem Verkehr gezogen. Foto: Walliser Kantonspolizei

Am späten Sonntagvormittag hat die Walliser Kantonspolizei einen italienischen Bus mit 25 Passagieren angehalten. Der Lenker des Cars konnte den Beamten keinen gültigen Führerausweis vorweisen.

Im Rahmen einer gezielten Kontrolle von Reisebussen im Wallis haben Spezialisten des Kompetenzzentrums für Schwerverkehr (CCTL) der Walliser Kantonspolizei in St. Maurice am Sonntag einen Bus mit italienischem Kennzeichen überprüft. Dabei mussten die Beamten feststellen, dass der Fahrer des Reisecars keinen gültigen Führerschein besass. Die Gültigkeit des Führerausweises für die betreffende Kategorie (D) war am Mitte Oktober 2018 abgelaufen.

Der 57-jährige italienische Fahrer musste eine Bussengarantie hinterlegen. Ferner wird er wird bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt (DSUS) verzeigt.

Die 25 kanadischen und amerikanischen Passagiere waren auf einer Tour durch die Schweiz und wollten nach Zermatt. Sie wurden anschliessend von einem Buschauffeur mit einem gültigen Führerausweis an ihr Reiseziel gefahren.

pd / pan

22. Juli 2019, 11:11

