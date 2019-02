«Chessletta»: Bäjizunft läutet Gliser Fasnacht ein

Bis zum Aschermittwoch hält in Glis die Bäjizunft das Regierungszepter in der Hand. Mit der «Chessletta» wurde am Mittwochabend die Gliser Fasnacht eröffnet.

In Reih und Glied standen sie am Mittwochabend da; vor dem Restaurant Gliserallee. Und pünktlich um 19.30 Uhr zogen sie los. Gemeinsam mit Vertretern der Stadtgemeinde Brig-Glis, befreundeten Zünften und diversen Guggenmusiken marschierten die Mitglieder der Bäjizunft in Richtung Dorfplatz.

Was dann folgte, hat Tradition: die Amtsübergabe von der Stadtgemeinde an die Bäjizunft. Bis zum Aschermittwoch halten nun also die Bäjini das Regierungszepter in Glis in der Hand. Und schliesslich wurden die sogenannten «grünen Bäjini» vorgestellt, die beim Umzug noch unter einem weissen Tuch versteckt waren und von ihrem Getti oder Gotti geführt wurden. Nun haben auch sie ihre grüne «Bäjizipfelmütze». Und dieses Accessoire verpflichtet: Denn jetzt gilt es, bis zur GV im Herbst vollen Einsatz für die Zunft zu zeigen.

Auf Kinderumzug folgt Kasbah-Fest

Bereits morgen Donnerstag steht in Glis ein weiterer Höhepunkt an. Um 14.00 Uhr fällt der Startschuss zum Kinderumzug, der traditionell von der Bäjizunft und dem Türkenbund gemeinsam organisiert wird. Die Strecke führt von der Garage Gesell auf den Dorfplatz, wo zirka um 15:30 Uhr die schönsten Gruppen ausgezeichnet werden.

Am Donnerstagabend geht's in Brig mit dem dreitägigen Kasbah-Fest - besser bekannt als «Gätsch» - Schlag auf Schlag weiter.

msu

27. Februar 2019, 20:02

Artikel teilen