Viel Sonne bis zum Ende des Jahres

Nach stürmischen und teils nassen Tagen wird das Wetter nun zunehmend hochdruckbestimmt. Die Folgen sind viel Sonne in den Bergen bis zum Ende des Jahres.

Egal ob man lieber auf zwei Latten die Pisten herunterkurvt oder auf einer, ob man sich mit eigener Muskelkraft fortbewegt oder dank eines Sessellifts auf den Berg gelangt, nach Weihnachten stellt sich tolles Wetter für alle Wintersportfans ein.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, ändert sich das turbulente und nasse Wetter grundlegend. Von der wechselhaften Westströmung gelangen wir mitten in ein kräftiges Hochdruckgebiet.

Dieses sorgt voraussichtlich bis mindestens zum Jahresende für ruhige Verhältnisse. Im Flachland breitet sich Nebel aus, auf den Bergen scheint meist die Sonne. Dazu sind die Temperaturen in der Höhe relativ mild, ideale Bedingungen also für den Winterurlaub. Aber aufgepasst: In den Bergen herrscht derzeit grosse Lawinengefahr.

pd/map

25. Dezember 2018, 08:00

Artikel teilen