Schüler befreien Leukerbad vor achtlos entsorgtem Müll

Vor Ostern befreiten fast 100 Schüler aus Leukerbad anlässlich des Clean-up-Day rund um ihr Dorf Wege und Wiesen, Wälder und Bäche von falsch entsorgten Abfällen. Der Anlass wurde von der Gemeinde Leukerbad initiiert und vom Naturpark Pfyn-Finges organisiert.

Vorab wurden die Schüler von Leukerbad der Klassen 5H bis 11H in einem Ausblick auf den Tag vom Naturpark zum Thema Abfall sensibilisiert. Guides informierten unter anderem darüber, wie von einer Kuh verschluckte Metalteile entfernt werden müssen oder wie alte Zäune eine Gefahr für Wildtiere darstellen. Ferner wurden Experimente rund um die korrekte Abfalltrennung und die Lebensdauer von Gegenständen durchgeführt.

Schliesslich wurden die Schüler in acht Gruppen aufgeteilt und von Lehrern und Parkmitarbeitern begleitet. Fleissig sei sodann der Unrat rund um Leukerbad eingesammelt worden. Einige Schüler, so heisst es in einer Mitteilung, hätten sich Wald sogar durch den Unterwuchs gekämpft. Der gesammelte Abfall wurde von den Werkhofmitarbeitern fachgerecht entsorgt.

Die Kinder seien aufgrund der grossen Mengen an eingesammelten Müll negativ überrascht gewesen. Auffallend oft habe man Zigaretten, sowie Bierflaschen und -dosen gefunden. Mit der Aktion solle der Erhalt einer einzigartigen Region unterstützt und die junge Bevölkerung sensibilisiert werden.

pd / pan

26. April 2019, 14:02

Artikel teilen