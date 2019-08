Coop hilft mit fast 400'000 Franken aus

Die Alpe Frid oberhalb von Ernen braucht dringend eine Generalüberholung: die einstige Vorzeigealp befindet sich in einem desolaten Zustand. Die Dächer der Gebäude sind undicht, die Isolation mehr schlecht als recht und der Stall genügt den gesetzlichen Vorgaben nicht mehr. Unter anderem auch dank einer namhaften Spende der Coop Patenschaft für Berggebiete kann die Alpe nun umfassend saniert werden.

Sie beteiligt sich mit 382'000 Franken an der insgesamt rund 1,1 Millionen Franken teueren Sanierung. Zustande kam der Betrag durch den traditionellen Verkauf der 1.-August-Weggen, -Weggli, -Cervelats und -Bergkäse. Rund 260'000 Franken sind dadurch in diesem Jahr zusammengekommen; daraufhin hat die Coop Patenschaft den Betrag auf 382'000 Franken erhöht. "Die Alpe Frid ist für die Landwirte und die Landwirtschaft hier in der Region sehr wichtig", sagte Irene Kaufmann, Verwaltungsratspräsidentin der Coop Patenschaft für Berggebiete, heute Donnerstag anlässlich der Übergabe des Checks an die Vertreter der Alpgenossenschaft.

Deren Präsident Andreas Schwery zeigte sich über die grosszügige Geste hocherfreut. Währenddessen betonte Älpler und Projektleiter Franz Kempf, dass durch die Sanierung nun sowohl das Tierwohl als auch der Gewässerschutz verbessert werden könnten.

