21 Coronavirus-Opfer im Kanton Wallis

Spital Visp. Im Kanton Wallis hat die Opferzahl des Coronavirus bis zum Sonntag 21 erreicht. In den vergangenen drei Tagen kamen sechs Tote hinzu. Foto: mengis media / Andrea Soltermann

Im Kanton Wallis hat die Opferzahl des Coronavirus bis zum Sonntag 21 erreicht. In den vergangenen drei Tagen kamen sechs Tote hinzu.

Laut dem letzten Bulletin des Kantons befinden sich im Wallis derzeit 110 Personen wegen einer Coronavirus-Infektion in Spitalpflege. Von den Hospitalisierten brauchen 19 Intensivpflege, 15 von ihnen liegen an Beatmungsgeräten. Trotz aller eingeleiteten Massnahmen steigt die Zahl der Erkrankten, die Spitalpflege brauchen, nach wie vor an.

Aktuell sind im Wallis 902 Fälle von Coronavirus registriert. Das waren 114 Fälle mehr als am Tag zuvor.

Der Kanton Wallis ist der Kanton mit den fünfmeisten Coronainfizierten in der Schweiz. Lediglich die Kantone Waadt (2936 Fälle / 55 Tote), Genf (2282 / 27), Tessin (1727/ 87), Zürich (1720 /15) weisen derzeit mehr Coronafälle aus.

zen

29. März 2020, 17:03

Artikel teilen