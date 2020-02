Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern weiterhin erlaubt

Die kantonalen Gesundheitsbehörden haben beschlossen, dass es derzeit neben dem heute Vormittag vom Bundesrat erlassenen Verbot für Veranstaltungen, die mehr als 1000 Personen an einem Ort vereinen, keine weiteren Einschränkungen für das Wallis geben wird.

Artikel zum Thema Bundesrat verbietet Grossanlässe

Nur öffentliche und private Veranstaltungen, an denen mehr als 1000 Personen gleichzeitig teilnehmen, sind daher im Wallis verboten, wie es in einer Mitteilung vonseiten des Kantons heisst. Dieses Verbot tritt sofort in Kraft und gilt bis mindestens zum 15. März.

Für Veranstaltungen mit weniger als 1000 Personen sind weiterhin die Kantone zuständig. Das bedeute, dass diese Veranstaltungen stattfinden können. Natürlich müssten die Präventionsvorschriften eingehalten werden.

Bis dato seien im Wallis keine Coronavirusfälle festgestellt worden.

28. Februar 2020, 17:33

Artikel teilen