Erstkommunion- und Firmenfeiern verschoben

Pfarrei Visp sagt Gottesdienste ab

Am Wochenende vom 14. und 15. März sind in der Pfarrei Visp sämtliche Gottesdienste abgesagt. Dies gelte für die beiden Vorabendmessen in Eyholz und in Visp sowie für die Sonntagsgottesdienste in Visp und in Baltschieder.

Zum Entscheid sei es aufgrund der Weisungen des Bundes, des Kantons und des Bistums Sitten und auf Empfehlung der Behörden gekommen, wie es vonseiten der Pfarrei Visp hiess. Es sei den Verantwortlichen nicht möglich, eine Auswahl zu treffen, welche Personen in die Messe kommen dürfen und welche nicht.