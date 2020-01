204 Flaschen alkoholische Getränke sichergestellt

Polizei | Die Polizei verhaftete in Crans-Montana vier Personen

In Crans-Montana verhaftete die Polizei am Donnerstag vier Personen, die im Besitz von 204 Flaschen alkoholischer Getränke waren. Wahrscheinlich handelt es sich um Diebesgut.

Am Donnerstag meldeten die Mitarbeitenden eines Geschäfts in Montana der Polizei ein verdächtiges Verhalten von mehreren Personen in ihrem Verkaufsladen. Die Kantonspolizei verhaftete daraufhin mit Unterstützung der Gemeindepolizei vier Rumänen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren, die im Besitze von 204 Flaschen alkoholischer Getränke waren. Sie wurden gemäss Mitteilung inhaftiert und bei der Staatsanwaltschaft und dem Jugendgericht verzeigt.

Gemäss ersten Ermittlungserkenntnissen haben diese Personen offensichtlich in einem Dutzend Verkaufsläden in den Kantonen Waadt, Freiburg und Wallis Ladendiebstähle begangen.

pd/ip

31. Januar 2020, 16:30

Artikel teilen