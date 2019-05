Dämpfer für Sodalis

100 Jahre Sodalis. Präsident Christoph Imsand (links) und Geschäftsführer Robert Kalbermatten anlässlich der Jubiläums-DV am Donnerstag in Visp. Foto wb Foto:

Wegen massiv höherer Zahlungen in den Risikoausgleich und der negativen Entwicklung an den Kapitalmärkten musste die in Visp ansässige Sodalis Gesundheitsgruppe zum 100-Jahr-Jubiläum einen Verlust von 5,3 Mio. Franken in Kauf nehmen.

Die Zahlungen an den Risikoausgleich erhöhten sich im Geschäftsjahr 2018 unproportional von 3,1 Mio. Franken (2017) auf 10,5 Mio. Franken. Und bei den Kapitalanlagen resultierte ein Verlust von 3,8 Mio.Franken.

«Dank den vorgängigen sieben rentablen Jahren können wir den Gesamtverlust von 5,3 Mio. Franken gut verkraften», hält Geschäftsführer Robert Kalbermatten dazu fest. Versicherungstechnisch sei auch 2018 ein erfolgreiches Jahr gewesen.

Dennoch sah sich der Krankenversicherer veranlasst, die Prämien für das Jahr 2019 überdurchschnittlich um 8 Prozent anzuheben. Der jüngste Prämienanstieg wirkt sich auch auf die Entwicklung des Mitgliederbestands aus. Nach einem Zuwachs um 1744 Neuversicherte oder 4,8 Prozent verzeichnete die Sodalis im vergangenen Jahr insgesamt 37’795 Mitglieder. Für das laufende Jahr erwartet der Krankenversicherer jedoch einen leichten Mitgliederrückgang um rund 1,5Prozent.Die Prämieneinnahmen erhöhten sichim Berichtsjahr um 10,5 Mio. Franken auf 139,2 Mio. Franken. Die Mehreinnahmenführt die Sodalis auf den Mitgliederzuwachs und die Prämienerhöhung zurück.

Die Schaden- undLeistungsaufwendungen stiegen um 3,9 Mio. Franken auf insgesamt 124,1 Mio.Franken. Wie Robert Kalbermatten dazu anmerkt, haben im vergangenen Jahr 85 Prozent der Versicherten Leistungen beansprucht.

Keine pompöse Jubiläumsfeier

In den letzten 100 Jahren ist aus der kleinen Kasse «Visp und Umgebung» mit 240 Mitgliedern die Sodalis Gesundheitsgruppe mit 39 Mitarbeitenden, 12 Agenturen und mehr als 37'000 Versicherten entstanden. Die Verantwortlichen blicken zwar erfreut auf diese Erfolgsgeschichte zurück, verzichten aber auf eine pompöse Jubiläumsfeier. «Wir arbeiten mit sozialen Geldern und werden das Jubiläum in einem bescheidenen Rahmen feiern», hielt Robert Kalbermatten an der Delegiertenversammlung am Donnerstagabend im Kultur- und Kongresszentrum La Poste dazu fest.

