Damian Constantin neuer Präsident bei AlpNet

Der Verein AlpNet als führendes Netzwerk des alpinen Tourismus hat einen neuen Vorstand gewählt. Die Nachfolge des bisherigen Präsidenten Josef Margreiter übernimmt Damian Constantin, Direktor von Valais/Wallis Promotion.

Der neue Vorstand des alpinen Netzwerks sei von dessen Mitgliedern einstimmig gewählt worden, heisst es in einer Mitteilung. Die Präsidentschaft übernimmt Damian Constantin, Direktor von Valais/Wallis Promotion, welcher bis anhin bereits Teil des Vorstands war. Als Vizepräsidenten neu hinzu kommen die Direktoren von Allgäu Tourismus, Bernhard Joachim und Maurizio Rossini von Trentino Marketing.

«Ich freue mich auf eine spannende und zugleich herausfordernde Aufgabe als Präsident von AlpNet», wird Constantin in der Mitteilung zitiert. Die Zusammenarbeit und der Austausch innerhalb des Netzwerks würden bestätigen, wovon er zutiefst überzeugt sei: man müsse kooperieren, um den alpinen Herausforderungen erfolgreich begegnen zu können.

Zehn der führenden Tourismusorganisationen - Allgäu Tourismus, Auvergne Rhône -Alpes Tourisme, BE! Tourism, Graubünden Ferien, IDM Südtirol, Luzern-Vierwaldstättersee, Salzburger Land Tourismus, Tirol Werbung, Trentino Turismo und Valais/Wallis Promotion – arbeiten innerhalb von AlpNet an der Stärkung des Alpentourismus. Der Fokus des Netzwerks liegt derzeit auf den Bereichen Wintersport, Alpensommer, Nachhaltigkeit und Wertschöpfung sowie neue Märkte für den Urlaub in den Alpen.

Geplant sind ausserdem gemeinsame Studien, etwa über das Potenzial der Alpengastronomie sowie eine Intensivierung des Erfahrungsaustauschs, auch auf operativer Ebene.

25. Februar 2019, 15:34

