Das grosse Fest im kleinen Dorf

Impressionen vom Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferfest in Erschmatt. Foto: Walliser Bote

Der Tambourenverein Edelweiss Erschmatt organisiert am Wochenende das Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferfest. Heute Samstag steht als Highlight das Konzert von Oesch's die Dritten an. Bereits am Freitagabend ertönte das einmalige Geburtstagskonzert der Tambouren aus dem kleinen Dorf.

Der Freitag stand ganz im Zeichen des Tambourenvereins Edelweiss Erschmatt und seinem runden Geburtstag. Der Verein feiert dieses Jahr seinen 60. Das Jubiläumskonzert verband Tradition mit Gegenwart. Die Zuschauer konnten gemeinsam mit der jungen Erschmatter Tambourin Anne-Pauline Truffer die gesamte Geschichte zwischen 1959 und 2019 des TV Erschmatt mit Musik und Videos erleben.

Leitung von Daniel Locher

Unter der Leitung von Daniel Locher wurde der Tambourenverein Erschmatt durch die Musikgesellschaft Enzian (Erschmatt), dem TPV Guttet-Feschel, Musiker der MG Alpenrose (Albinen), Beat Steiner (Akkordeon), Moosalp Highlands (Dudelsackpfeifer), Didier Furrer (Geige) und Lisa Stoll (Alphorn) begleitet.

Partynacht steht an

Heute Samstag ist eine lange Partynacht angesagt. Die Einstimmung am frühren Abend wird durch den TPV Zeneggen und den TPV Saas-Balen erfolgen. Als Highlight erwartet die Freunde der Musik Oesch’s die Dritten. Anschliessend spielt die Oberwalliser Band Hearbreak Shuffle Hits aus den 1960er- und 1970-Jahren.

Der Tambourenverein Edelweiss Erschmatt kann am Wochenende bereits zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte das Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferfest durchführen. Das OK unter Präsident German Schnyder hat keinen Aufwand gescheut, um die 26 Vereine des Oberwalliser Verbands, die Gastvereine und Musiker während drei Tagen im kleinen Dorf auf über 1200 Metern über Meer begrüssen zu dürfen.

15. Juni 2019, 14:55

