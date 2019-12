Das «Hasenland» ist eröffnet

Am Samstagnachmittag wurde in Bellwald das neue Gebäude «Hasenland» feierlich eröffnet. Direkt neben dem Kinderskilift haben die Schneesportschule Bellwald und der Verein Bellwald Family in knapp 9 Monaten ein Haus für Kinderhort und Skiraum bauen lassen.

An der Feier zur Einweihung des neuen Gebäude Hasenland wurde das Haus durch den Bellwalder Pfarrer Schnyder im Beisein von Sponsoren feierlich eingesegnet. Claudio Della Bianca, Präsident von Bellwald Family zeigte sich stolz über die rasche Realisierung des Kinderhorts und dankte den Partner und Gönner für «ihre kooperative Bereitschaft sowie finanzielle Unterstützung.» Einen besonderen Dank sprach der Präsident auch dem Gemeinderat Bellwald aus für das klare Bekenntnis zu einem neuen Kinderhort, der im Obergeschoss Platz gefunden hat. Hans Ritz, Präsident der Genossenschaft zur Förderung der touristischen Infrastrukturen und Architekt des Gebäudes zeigt sich ebenfalls erfreut, eine weitere Attraktion in Bellwald eröffnen zur dürfen: «Entstanden ist ein öffentliches modernes Haus mit viel Alpen-Charme».

Wichtiges Kriterium fürs Family Label

Die Kinderbetreuung ist ein wichtiges Angebot in der Positionierung der Tourismusdestination Bellwald als Familiendestination. Der Verein Bellwald Family hat sich zum Ziel gesetzt, einen neuen Kinderhort zu bauen, in dem sich sowohl Kinder als auch Betreuer wohl fühlen und so der Aufenthalt positiv in Erinnerung bleibt. Das Angebot ist zudem ein wichtiges Kriterium, um auch in Zukunft das Family Label vom Schweizer Tourismus Verband zu sichern. Die neue Spielwiese für die kleinsten Gäste verfügt über einen grossen Spielraum inkl. Bällebad, einen Wickelraum, eine Küche sowie eine Toilette. Im Winter können Eltern ihre Kinder täglich von 10.00 Uhr bis 13:00 Uhr im Kinderhort abgeben. Betreut werden die Kinder durch die Schneesportschule Bellwald. Mit der Bellwalder Gästekarte ist das Angebot auch zukünftig weiterhin kostenlos.

Neuer Aufenthaltsraum mit öffentlichen WC-Anlagen

Bis im letzten Winter stand der Schneesportschule Bellwald ein alter Stadel als Materialraum zur Verfügung. Bruno Burgener, Präsident der Schneesportschule Bellwald, ist glücklich und zufrieden, nach vielen Jahren der Planung in die neuen Räumlichkeiten im Erdgeschoss einzuziehen: «Mit dem neuen Aufenthaltsraum verfügt die Skischule zukünftig über topmoderne Infrastrukturen und kann so den Ansprüchen der Gäste gerecht werden.» Der Unterstock mit öffentlichen Toiletten ist während dem ganzen Winter täglich von 10 Uhr bis 13 Uhr (Reserviert für die Skischule) und von 14 Uhr bis 16 Uhr (öffentlich für alle Gäste) geöffnet.

