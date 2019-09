«Das mindeste Wissen ist ein Auftrag»

Literatur | Spycher Literaturpreisübergabe an Radka Denemarkovà

An der 19. Spycher Literaturpreisverleihung wurde die Autorin Radka Denemarkovà geehrt. Sie ist eine der bedeutendsten Autorinnen Tschechiens.

Der Autorin Radka Denemarkovà wurde in Leuk ein warmer Empfang bereitet. Arnold Steiner, Präsident der Stiftung Schloss Leuk, wünschte der Autorin einen Spycher voller Worte, aber auch voller Sympathien und Gastfreundschaft. Der Spycher Literaturpreis erlaubt es der Autorin, in den nächsten drei bis fünf Jahren regelmässig bis zu zwei Monaten jährlich in Leuk-Stadt zu verweilen.

Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten überbrachte die Grussworte des Kantons und zeigte sich erfreut, dass nach drei Preisträgern wieder einmal eine Frau ausgezeichnet wurde. Jurypräsident Thomas Geiger bezeichnete Radka Denemarkovà als politische Schriftstellerin mit einem sehr poetischen Ausdruck. Nach der Laudatio der Literaturkritikerin Katrin Schumacher, zeigte sich Radka Denemarkovà sichtlich gerührt. «Ich habe einen Sturm in meinem Kopf und meiner Seele und das obwohl ich es nicht mag, so emotional zu sein», sagte die Preisträgerin. ben

Mehr zur Literaturpreisverleichung lesen Sie im Walliser Bote vom 16.09.2019.

15. September 2019, 14:10

